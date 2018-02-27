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Город

В Ярославле встали троллейбусы: когда восстановят движение

27 февраля 2018 10:12
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транспорт, троллейбус, Ярославль

В Ярославле встали все троллейбусы, которые едут из Брагино в центр. Речь идёт о маршрутах №3, 4, 7 и 8.

— Троллейбусы встали из-за того, что провисли провода, — объяснили в единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля. — Сейчас проблема почти устранена. Скоро движение троллейбусов возобновится.

Из Брагино в центр ярославцы уезжают проблематично уже второй день. Вчера на Тутаевском шоссе из-за большого количества ДТП была гигантская пробка.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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