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Город

Дым над Резинотехникой: в Ярославле загорелся частный дом

27 февраля 2018 09:53
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Ярославль, пожар

Сегодня примерно в 7:30 над Резинотехникой поднялся большой столб дыма. Автомобилисты, проезжающие мимо, сняли пожар на видео.

Оказалось, что это загорелся частный дом в садоводческом товариществе «Красный Кустарь». Строение полностью охвачено огнем. На месте работают пожарные.

— Там, судя по пламени, спасать уже нечего, — написал Сергей Ветлов.

 

Тремя пожарами, в которых погибли люди, занялись следователи. Они опросили свидетелей и сейчас устанавливают, почему загорелись две квартиры и частный дом в Ярославской области.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
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