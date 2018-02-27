Дым над Резинотехникой: в Ярославле загорелся частный дом

Дом полыхает возле Резинотехники

Сегодня примерно в 7:30 над Резинотехникой поднялся большой столб дыма. Автомобилисты, проезжающие мимо, сняли пожар на видео.

Оказалось, что это загорелся частный дом в садоводческом товариществе «Красный Кустарь». Строение полностью охвачено огнем. На месте работают пожарные.

— Там, судя по пламени, спасать уже нечего, — написал Сергей Ветлов.

Тремя пожарами, в которых погибли люди, занялись следователи. Они опросили свидетелей и сейчас устанавливают, почему загорелись две квартиры и частный дом в Ярославской области.