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В Ярославле разыскивают 13-летнюю Кристину Маринину
27 февраля 2018 09:29
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В Ярославле волонтеры разыскивают 13-летнюю Кристину Маринину. Последний раз родные видели девочку в 20:00, когда она вышла из квартиры в Дзержинском районе. С тех пор о ней ничего не известно.
На вид девочке 13–14 лет. Рост 164 сантиметра, плотного телосложения, глаза голубые, волосы тёмно-русые.
Кристина была одета в тёмно-синюю куртку с оранжевой подкладкой и капюшоном, тёмно-синие легинсы и тёмно-синие угги.
Девушку уже разыскивали в сентябре 2016 года, почему она пропала — неизвестно.
— Ну вот из-за чего она всё пропадает? — написала Кристина Малая в группе «ЯрСпас». — Что у неё такое случается, что уходит из дома?
Всех, кто видел Кристину после 20:00 25 февраля или знает о том, где находится девочка, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЯрСпас».
Волонтеры продолжают поиски пропавшей 18 февраля Вероники Глазковой.
Фото: «ЯрСпас»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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