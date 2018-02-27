В Ярославле разыскивают 13-летнюю Кристину Маринину

Марину Кристинину последний раз родственники видели 25 февраля

В Ярославле волонтеры разыскивают 13-летнюю Кристину Маринину. Последний раз родные видели девочку в 20:00, когда она вышла из квартиры в Дзержинском районе. С тех пор о ней ничего не известно.

На вид девочке 13–14 лет. Рост 164 сантиметра, плотного телосложения, глаза голубые, волосы тёмно-русые.

Кристина была одета в тёмно-синюю куртку с оранжевой подкладкой и капюшоном, тёмно-синие легинсы и тёмно-синие угги.

Девушку уже разыскивали в сентябре 2016 года, почему она пропала — неизвестно.

— Ну вот из-за чего она всё пропадает? — написала Кристина Малая в группе «ЯрСпас». — Что у неё такое случается, что уходит из дома?

Всех, кто видел Кристину после 20:00 25 февраля или знает о том, где находится девочка, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЯрСпас».

Волонтеры продолжают поиски пропавшей 18 февраля Вероники Глазковой.