×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

В Ярославле разыскивают 13-летнюю Кристину Маринину

27 февраля 2018 09:29
1 811 1
поиск, Ярославль, пропал человек

В Ярославле волонтеры разыскивают 13-летнюю Кристину Маринину. Последний раз родные видели девочку в 20:00, когда она вышла из квартиры в Дзержинском районе. С тех пор о ней ничего не известно.

На вид девочке 13–14 лет. Рост 164 сантиметра, плотного телосложения, глаза голубые, волосы тёмно-русые.

Кристина была одета в тёмно-синюю куртку с оранжевой подкладкой и капюшоном, тёмно-синие легинсы и тёмно-синие угги.

Девушку уже разыскивали в сентябре 2016 года, почему она пропала — неизвестно.

— Ну вот из-за чего она всё пропадает? — написала Кристина Малая в группе «ЯрСпас». — Что у неё такое случается, что уходит из дома?

Всех, кто видел Кристину после 20:00 25 февраля или знает о том, где находится девочка, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЯрСпас».

Волонтеры продолжают поиски пропавшей 18 февраля Вероники Глазковой.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: «ЯрСпас»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославле соберутся любители разбивать машины

Бизнес
Кредитов стало больше, ставки ниже

Кредитов стало больше, ставки ниже
Спорт
Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады
Спорт
Гол ярославца вывел российскую хоккейную сборную в финал Олимпиады

Гол ярославца вывел российскую хоккейную сборную в финал Олимпиады
Погода
Мороз в Ярославле: власти и коммунальщики пообещали реагировать на все жалобы

Мороз в Ярославле: власти и коммунальщики пообещали реагировать на все жалобы
Погода
«Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС

«Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС

Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (5): Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 55,65 55,93
EUR 68,65 68,93
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 27.02
USD 55,92 -0,84
EUR 68,92 -0,71
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.