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Город

Подсчитали, сколько сэкономили на объединении администраций двух районов

27 февраля 2018 07:08
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чиновники, экономия, Ярославль

Сегодня на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления чиновники мэрии расскажут, успешным ли оказался проект по объединению администраций районов.

Речь идёт о создании одной администрации для Кировского и Ленинского районов Ярославля, которая заработала в январе 2016 года. А весь процесс объединения проходил в 2015-м.

— Экономия средств городского бюджета по содержанию администрации в результате реорганизации составила 13,69 миллиона рублей, — сообщается в отчёте председателя контрольно-счётной палаты Ярославля.

Правда, учесть удалось не всё, оказались и минусы от объединения. В администрации урезали фонд оплаты труда — на 56 окладов направили денег только на 54,5, а из-за урезанного финансирования у администрации возникли нарушения в бюджетном процессе на шесть миллионов рублей. В целом же идею объединения признали успешной.

Кстати, администрация Дзержинского района работает на 170 тысяч ярославцев, Заволжского — на 118,3 тысячи человек, а объединённая центральная администрация — на 117,1 тысячи человек. Недавно администрацию Кировского и Ленинского районов возглавила помощница детского омбудсмена.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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