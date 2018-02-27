Чтобы привлечь туристов в Ярославль, власти выделили ещё больше денег: на что

По всей области появятся центры туризма

В Ярославской области всерьёз ждут, что к нам начнут приезжать по восемь миллионов туристов в год. Для этого уже сейчас выделяют 5,28 миллиона рублей из бюджета области.

Сегодня в областной думе утвердили поправку на выделение такой суммы. На эти деньги создадут центр развития туризма в регионе.

Кстати, один офис такого центра уже открылся на вокзале Ярославль-Главный. Здесь туристам расскажут обо всех городах области, ярких достопримечательностях, покажут маршруты.

— Региональный центр развития туризма будет выполнять функции туристского информационного центра, реализовывать проекты по развитию туристической отрасли в рамках стратегии социально-экономического развития области, продвигать регион на туристических рынках и координировать работу муниципальных туристских информационных центров, — рассказывал ранее заместитель председателя правительства Максим Авдеев.

В последний раз на туризм выделили 1,38 миллиона рублей. Эти деньги потратили на создание бренда под названием «Ярославская гардарика», которому уже придумывают новое имя.