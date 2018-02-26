Назвали самые застраиваемые районы Ярославля

Больше всего строят в Заволжском районе

В Ярославле оценили жизнь в каждом районе. Посчитали многое, но самыми интересными стали цифры по застройке. За год в городе сдали 68 новостроек.

Самым застраиваемым стал Заволжский район, где сдали 23 новых дома. Следом идёт Фрунзенский — 19 домов. А на третьем месте оказался самый большой район Ярославля — Дзержинский, где за год сдали 16 новостроек. Центральные районы, напротив, не увиличились ни на один жилой дом по статистике мэрии.

— С целью наведения порядка на стройплощадках и поддержания чистоты на прилегающих территориях было проведено 1049 комиссионных объездов. Особенное внимание этому вопросу было уделено в Красноперекопском и Фрунзенском районах, где проведено 567 рейдов, в Заволжском районе — 384. Комиссионные выезды помогли предотвратить растаскивание техникой грязи со строек на проезжие части, — рассказали в городской администрации о том, как следили за стройками.

Каким может стать самый высокий микрорайон Ярославля «Тверицы»: читайте в материале.