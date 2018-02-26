|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославские прокуроры закрыли сайт, где предлагали прерывать беременность таблетками
26 февраля 2018 20:37
324 0
Ярославские прокуроры наткнулись в интернете на сайты, где учили, как прерывать беременность дома. На страницах в интернете опубликовали инструкцию, методы и лекарства, которые якобы помогут избежать похода ко врачу.
— В силу статьи 38 Конституции материнство и детство семья находятся под защитой государства, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района Ярославля. — Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой административную или уголовную ответственность.
Дзержинский прокурор направил заявление в суд, чтобы признать информацию на трёх сайтах запрещённой. Дата заседания суда ещё не была назначена.
А ранее прокуроры оштрафовали общественников за упоминание американской организации.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Погода
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров