Ярославские прокуроры закрыли сайт, где предлагали прерывать беременность таблетками

Прокуроры закроют сайты, предлагавшие незаконные аборты

Ярославские прокуроры наткнулись в интернете на сайты, где учили, как прерывать беременность дома. На страницах в интернете опубликовали инструкцию, методы и лекарства, которые якобы помогут избежать похода ко врачу.

— В силу статьи 38 Конституции материнство и детство семья находятся под защитой государства, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района Ярославля. — Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Дзержинский прокурор направил заявление в суд, чтобы признать информацию на трёх сайтах запрещённой. Дата заседания суда ещё не была назначена.

А ранее прокуроры оштрафовали общественников за упоминание американской организации.