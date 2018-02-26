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В час пик на московском мосту иномарка повисла на отбойнике
26 февраля 2018 19:52
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Этот понедельник запомнится нестандартными маневрами от ярославских водителей. Утром один умудрился перевернуться на крышу в тесной пробке. А вечером в центре города иномарка забралась на отбойник.
— «Форд» вильнул влево с ускорением, а там как раз начинался отбойник. Он по нему и заехал, — рассказал проезжавший мимо водитель.
К счастью, иномарка никого не задела, да и сама не получила повреждений. Однако водитель не сразу нашёл способ, как выехать из своего положения.
Фото: Читатель 76.ru
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