В час пик на московском мосту иномарка повисла на отбойнике

Из-за спешки оказался на отбойнике

Этот понедельник запомнится нестандартными маневрами от ярославских водителей. Утром один умудрился перевернуться на крышу в тесной пробке. А вечером в центре города иномарка забралась на отбойник.

— «Форд» вильнул влево с ускорением, а там как раз начинался отбойник. Он по нему и заехал, — рассказал проезжавший мимо водитель.

К счастью, иномарка никого не задела, да и сама не получила повреждений. Однако водитель не сразу нашёл способ, как выехать из своего положения.