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Волонтеры в Ярославле разыскивают 41-летнюю Веронику Глазкову
26 февраля 2018 18:19
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас» разыскивают 41-летнюю женщину. Вероника Глазкова ушла из дома в Ленинском районе города 18 февраля, с тех пор родным ничего о ней не известно.
— На вид женщине 40 лет, рост 158 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые мелированные, стрижка каре, глаза зеленые, — рассказали в поисково-спасательном отряде.
Вероника была одета в белый с чёрным пуховик, темно-бежевую вязаную шапку, темно-серые джинсы и чёрные ботинки. С собой у женщины была дамская сумочка.
Всех, кто видел Веронику Глазкову после 18 февраля, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию «ЯрСпас» — 8-910-964-08-38.
Пропавшего в День защитника Отчества 56-летнего ярославца нашли мертвым.
Фото: «ЯрСпас»
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