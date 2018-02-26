Волонтеры в Ярославле разыскивают 41-летнюю Веронику Глазкову

Веронику Глазкову разыскивают уже неделю

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас» разыскивают 41-летнюю женщину. Вероника Глазкова ушла из дома в Ленинском районе города 18 февраля, с тех пор родным ничего о ней не известно.

— На вид женщине 40 лет, рост 158 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые мелированные, стрижка каре, глаза зеленые, — рассказали в поисково-спасательном отряде.

Вероника была одета в белый с чёрным пуховик, темно-бежевую вязаную шапку, темно-серые джинсы и чёрные ботинки. С собой у женщины была дамская сумочка.

Всех, кто видел Веронику Глазкову после 18 февраля, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию «ЯрСпас» — 8-910-964-08-38.

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