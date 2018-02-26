Собрались в защитники: кто хочет стать ярославским омбудсменом

Завтра в Ярославской области выберут нового защитника наших прав

Завтра депутаты областной думы выберут нового уполномоченного по правам человека в Ярославской области. За этот пост борются пять кандидатов, в том числе и действующий омбудсмен Сергей Бабуркин.

Кто хочет защищать наши с вами права? И зачем им это надо, смотрите в обзоре 76.ru.

Очередь из юристов

Имамаддин Аласов, 49 лет. Работает юристом в собственной компании, его выдвинула на эту должность азербайджанская национально-культурная автономия.

— Дело в том, что я более 18 лет работаю юристом, — рассказывает о себе Аласов. — Одновременно я открыл в Ярославле первую международную организацию по правам мигрантов. Я хочу работать с отдельно взятыми проблемами, возникающими с органами власти и местного самоуправления, которые игнорируют человека. А ведь права человека должны являться высшей ценностью для властей.

Имамаддин Аласов

Ещё один юрист в этом списке — 46-летний Владимир Кузнецов, который также работает в собственной юридической компании. Его выдвигает на эту должность депутат областной думы Сергей Балабаев.

Владимир Кузнецов

— Одной из проблем, которую необходимо кардинально решать, является проблема несвободы информации. В стране отсутствует свободный оборот информации, прежде всего той, которая контролируется государственными и муниципальными органами власти. Власть на всех уровнях практически заняла круговую информационную оборону. Именно это право чаще всего и наиболее массово нарушается как в нашей области, так и вообще в современной России, — рассказал о своих стремлениях в должности омбудсмена Владимир Кузнецов.

Врач, журналист и правозащитник со стажем

Другую часть списка желающих стать защитниками прав ярославцев составили очень разные кандидаты. Например, 69-летний врач-депутат Владимир Молодкин. Хирург высшей категории избрался прошлой осенью в муниципалитет Ярославля, работал в больницах имени Семашко, Соловьева, в больнице №9, а также избирался в депутаты областной думы третьего созыва. Его в качестве омбудсмена выдвинули сразу две организации — общество инвалидов в Дзержинском районе и областное отделение организации «Российский красный крест».

Владимир Молодкин

Следующий претендент — 60-летний журналист, общественный деятель Александр Симон. Он избирался в депутаты и даже мэры Ярославля. Но не прошёл.

Александр Симон

— Я иду на эти выборы по той простой причине, что последние 17 лет я только тем и занимаюсь, что защищаю права человека, — рассказывает Александр Симон. — В последнее время наши с вами омбудсмены похожи либо на психотерапевтов, либо на батюшку в храме, который скажет «потерпи». А в основном наши права нарушает государство. Как с ним быть? За право надо бороться, просто так отмечать несправедливость бессмысленно.

Александра Симона выдвигает в качестве омбудсмена общество защиты прав потребителей «Пенсионный фронт».

Замыкает список кандидатов действующий уполномоченный — 63-летний Сергей Бабуркин. Он является доктором политических наук, до своей работы омбудсменом являлся главой избирательной комиссии Ярославской области.

Сергей Бабуркин

— Мне довелось стать первым уполномоченным по правам человека в Ярославской области, вместе с коллегами создавать этот правозащитный институт в нашем регионе и с первого дня решать конкретные проблемы людей, которые обращаются ко мне, — рассказал Сергей Бабуркин. — 5 лет я занимаюсь этой работой, при этом больше года одновременно исполнял функции регионального уполномоченного по правам ребенка. Это позволило мне приобрести необходимый опыт. Я знаю проблемы в сфере прав и свобод человека в нашем регионе, настроения и ожидания людей, понимаю задачи в этой сфере. Я вижу, что эта работа необходима обществу и востребована людьми, и ощущаю поддержку со стороны коллег и общественности.