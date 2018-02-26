Предпринимателя, устроившего стрельбу в больнице, отправили в СИЗО: что ему грозит

Следователи закончили расследование дела «даниловского стрелка»

Следователи СУ СКР по Ярославской области завершили расследование громкого дела «даниловского стрелка». Предпринимателя, который устроил стрельбу в хирургическом отделении местной больницы, обвинили сразу по трём статьям — хулиганство с применением оружия, угроза убийством и покушение на кражу.

— По данным следствия, 37-летний житель Данилова, находившийся на лечении в местной больнице, вместе с двумя другими пациентами устроили небольшой праздник с выпивкой, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — Когда хмель уже ударил в голову, мужчина достал свой травматический пистолет и устроил целое шоу. Он ходил по больнице, размахивая оружием, хвастался им врачам и пациентам, а потом начал палить из него в пол. Ещё он направлял пистолет на людей и тыкал дулом в грудь пациентам больницы.

Удивительно, но после всего случившегося врачи оставили буйного пациента на лечении. И через два дня он снова выпил и начал беспределить. Ему приглянулся штатив, который оставили журналисты у кабинета главного врача, пока снимали в больнице свой сюжет. Но сотрудники «Даниловского информационного агентства» заметили пропажу и вызвали полицию. После этого на буйного пациента завели дело.

Сейчас обвиняемый содержится в следственном изоляторе. Там он и будет дожидаться приговора суда. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.