|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Машина такси «Тройка» влетела в чёрную иномарку на светофоре
26 февраля 2018 15:31
2 395 11
В Ярославле на проспекте Машиностроителей в районе торгового центра «Космос» произошло ДТП. На светофоре машина такси «Тройка» не смогла вовремя остановиться и врезалась в чёрную иномарку.
— Удар был не очень сильным, по всей видимости, никто не пострадал, — рассказали очевидцы аварии.
Однако водителю иномарки, скорее всего, придётся заменить задний бампер.
На днях в Ярославле из-за аварии с такси «Тройка» была огромная пробка на Юго-западной окружной дороге, а на проспекте Октября машина из этой службы протаранила иномарку.
Этой зимой на пустой дороге столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси. А ещё в феврале такси «Тройка» въехало в отделение «Почты России». А днём позже на Московском проспекте произошло ещё одно ДТП с участием машины из этой службы такси.
Фото: Екатерина Ярославская/Первый ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Погода
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров