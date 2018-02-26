Машина такси «Тройка» влетела в чёрную иномарку на светофоре

Машина такси «Тройка» не смогла вовремя остановиться на светофоре

В Ярославле на проспекте Машиностроителей в районе торгового центра «Космос» произошло ДТП. На светофоре машина такси «Тройка» не смогла вовремя остановиться и врезалась в чёрную иномарку.

— Удар был не очень сильным, по всей видимости, никто не пострадал, — рассказали очевидцы аварии.

Однако водителю иномарки, скорее всего, придётся заменить задний бампер.

На днях в Ярославле из-за аварии с такси «Тройка» была огромная пробка на Юго-западной окружной дороге, а на проспекте Октября машина из этой службы протаранила иномарку.

Этой зимой на пустой дороге столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси. А ещё в феврале такси «Тройка» въехало в отделение «Почты России». А днём позже на Московском проспекте произошло ещё одно ДТП с участием машины из этой службы такси.