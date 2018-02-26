Победила не Россия; а фанаты оскорбляют историю: что думают ярославцы о хоккее на Олимпиаде

Российские хоккеисты выиграли у сборной Германии в овертайме

Победа российских хоккеистов на Олимпиаде в Корее никого не оставила равнодушной. Одни, едва дождавшись победной шайбы Кирилла Капризова, начали постить на своих страницах в соцсетях поздравления, другие — кричать про то, что это сборная вовсе не России, и начали высчитывать стоимость машин, обещанных российским спортсменам за олимпийское золото. Причем делали все это настолько активно, что даже люди, до вчерашнего дня не интересовавшиеся хоккеем, начали размышлять о большом спорте и патриотизме.

Мы собрали мнения ярославцев о том, что значит для нас эта олимпийская победа на хоккее.

Какая разница, какой гимн?

Мы не могли не спросить мнение талисмана ярославской хоккейной команды «Локомотива» — Мишки, в костюме которого развлекает фанатов и подбадривает игроков Михаил Кулешов.

— Ребята молодцы, бесспорно, что бы не говорили! — рассказал талисман хоккейного клуба «Локомотив» Михаил. — Меня смущает огромная куча мусора, которая валится на наших ребят: «Могли бы и лучше играть!». Людям не нравится, что запретили наш гимн. Да какая разница, что кто поет. Я поздравляю ребят с их заслуженной победой и желаю на этом не останавливаться. Увидимся на плей-офф!

Талисман «Локомотива»

«Красная машина» в действии

Ярославский губернатор Дмитрий Миронов — известный фанат хоккея. И за этим финалом он, конечно, следил. И победу хоккеистов сравнил с игрой команды СССР, которая получила прозвище «Красная машина» за блистательные игры в 1970-х и большую серию побед.

— Вот это финал! Спасли игру за минуту до сирены. И гол Капризова в овертайме приносит нам главное золото Олимпиады — впервые с 1992 года. Спасибо команде за характер! Настоящая «Красная машина». С победой! — написал он в своих соцсетях.

Были в соцсетях и те, кто сравнил эту финальную игру по напряжению с российским фильмом «Легенда 17».

Фанаты оскорбляют историю

Некоторые болельщики впали в крайность, сравнив победу в Играх с победой в Великой Отечественной войне. В соцсетях выставили коллаж знаменитого снимка Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом», заменив солдат с красным знаменем на хоккеистов с флагом Олимпиады.

Коллаж из знаменитого снимка Евгения Халдея

— Что в голове у тех людей, кто про сегодняшнюю игру всерьёз говорит: «Как в 45-м», «Сталинград», «Можем повторить», — говорит политолог Григорий Моднов. — Мой дедушка был пулемётчиком. Бабушка бегала под бомбами со стаканом соли и девочкой, выползала из горящего амбара с односельчанами. Один двоюродный дед сгорел в танке в Берлине в апреле 45-го, другой сбит над Курской дугой. Их объединяет то, что никто никогда при мне или в письмах ни разу не отзывался о немцах небрежно или с насмешкой. Уж больно хорошо знали, какие эмоции на самом деле те вселяли. И вот, когда эти «овощи» у телеков шутят или всерьез говорят про Сталинград, для меня это оскорбление моих предков.

Валидольное утро России

Болельщики так переживали за финальный матч, что даже назвали то воскресное утро, когда он проходил, «валидольным утром России».

— Валидольное воскресное утро России. В силу возраста я не помню великих побед 80-х, а 70-х так и вовсе не видел, — написал на своей странице в фейсбуке бывший заместитель губернатора Ярославской области Юрий Бойко. — Я помню финал Нагано — 1998, когда ту нашу великую по именам команду остановил Гашек, чешский Доминатор, хотя наши играли почти как боги. Мы 20 лет не играли в хоккейных финалах Олимпиады! Какой нерв, какая апатия после 3:2, прямо слышался уже стройный гул «предатели, бездари безфлаговые и безгимновые». Но парни были не согласны. В меньшинстве отыграться на 3:3 и выиграть! Даже домашняя, выигранная общим зачетом Олимпиада в Сочи не дала полных эмоций именно из-за слива в хоккее. В этот раз, вообще, всё было против нас. И общую горечь эта победа уравновесить не может. Но все равно она войдёт с историю. И понятно, что не было действующих игроков НХЛ, но это разве наши проблемы? Отдельная радость за двух ярославцев, участников финала, спасибо им. На экране плачет немец, они царапались идеально. И почти доцарапались, но не хватило, наши хотели больше.

Безымянная победа

— Большинство людей в этом году, на мой взгляд, странно реагировали на новости об Олимпиаде, — считает редактор спецпроектов портала 76.ru Михаил Контуев. — Сначала все принялись ругать наших спортсменов, мол, нечего ехать туда под нейтральным флагом. Видите ли, это как-то не патриотично. Но только хоккеисты вышли в финал, а потом ещё и взяли золото, те же, кто их поливал ругательными словами тут же закричали: «Россия — чемпион» и стали рассказывать, как горды за наших парней. И всё же золото взяла не Россия, а ребята из ОАР (олимпийские спортсмены из России ). Кроме того, в Корею в этом году не приехали самые сильные канадские и американские хоккеисты — они остались играть в своём регулярном чемпионате — НХЛ. Было хоккейное золото семь раз у сборной СССР, у Объединенной команды в 1992 году и вот теперь у ОАР. Верим, что когда-нибудь первое место в хоккее на Олипийских играх возьмёт и Россия.