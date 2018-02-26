У ярославских коллекторов арестовали автопарк

Роскошную иномарку арестовали у коллекторов

Коллекторская компания в Ярославле сама оказалась в должниках. Только коллекторам никто не стал оставлять надписи в подъезде и звонить с угрозами. Судебные приставы арестовали у агентства по взысканию долгов и автопарк, и недвижимость за долг больше 14 миллионов рублей.

Машины у коллекторов забрали роскошные — Cadillac Escalade, стоимость такого автомобиль 5–6 миллионов рублей, Mercedes Benz, а также Ford Focus.

— Судебный пристав наложил арест на выявленное имущество, в том числе и на денежные средства, находящиеся на счетах, — рассказали в пресс-службе управления ФССП по Ярославской области. — Помимо этого, запрет на регистрационные действия вынесен и в отношении недвижимого имущества, расположенного в соседней области — здания и земельного участка.

Офис компании находится в центре Ярославля. Руководитель коллекторского агентства пытался возразить, что долг сейчас оспаривают в суде. Но документального подтверждения этому не нашлось.

Сегодня приставы увезли в свой гараж ещё один автомобиль должника. Его забрали прямо со двора частного дома.