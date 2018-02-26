В Ярославле иномарка улетела в остановку с людьми

Иномарку от удара отбросило в остановку, где стояли люди

Сегодня около полудня на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Павлова произошло ДТП. Там столкнулись две легковушки. От удара одну отбросило в остановку, где стояли люди.

— Одна машина стоит на проспекте в левом ряду, другая — в остановке, — рассказали очевидцы аварии. — Вероятно, в аварии люди не пострадали, так как ДТП оформляют сотрудники ГИБДД, а скорая не приехала.

В сводках о происшествиях информация об этом инциденте ещё не зафиксирована.

— На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, никто из людей не пострадал — ни в автомобилях, ни на тротуаре.

Ещё в полиции уточнили, что машину выбросило не на остановку, а просто на тротуар недалеко от остановки. В этот момент там, к счастью, пешеходов не было.

Целых пять аварий кряду сегодня произошло на Тутаевском шоссе. Из-за этого утром там образовалась гигантская пробка.