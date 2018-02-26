Ярославец перевернулся на крышу посреди пробки

Перевернулся посреди пробки

Застрять утром в пробке — неудача. А застрять и перевернуться на крышу — вдвойне. На проспекте Октября в Ярославле «Лада-Калина» оказалась на крыше прямо в большом потоке.

Авария произошла около девяти часов утра неподалёку от развязки Юбилейного моста.

— Похоже, всё произошло из-за неудачных перестроений, — рассказывают очевидцы.

Оказалось, что водитель вырулил на обочину, где залез на бордюр, с которого и совершил кувырок.

Эта авария стала одной из пяти, что всерьёз застопорили утром движение на выезде из Дзержинского района Ярославля.

«Лада» прилегла на крышу