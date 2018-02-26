|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославец перевернулся на крышу посреди пробки
26 февраля 2018 11:57
5 975 5
Застрять утром в пробке — неудача. А застрять и перевернуться на крышу — вдвойне. На проспекте Октября в Ярославле «Лада-Калина» оказалась на крыше прямо в большом потоке.
Авария произошла около девяти часов утра неподалёку от развязки Юбилейного моста.
— Похоже, всё произошло из-за неудачных перестроений, — рассказывают очевидцы.
Оказалось, что водитель вырулил на обочину, где залез на бордюр, с которого и совершил кувырок.
Эта авария стала одной из пяти, что всерьёз застопорили утром движение на выезде из Дзержинского района Ярославля.
Фото: Ярославский автопортал 76 / vk.com, Алексей Афонин / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Погода
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров