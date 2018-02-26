Приставы увезли дорогой «Мерседес» со двора частного дома

Машину увезли на эвакуаторе

Судебные приставы в Некрасовском районе увезли дорогой автомобиль прямо от дома владельца.

Мужчина задолжал по кредитам почти 700 тысяч рублей. Заключая договор с банком 6 лет назад, он оставил в залог свой автомобиль Mersedes Benz R 320. Житель Ярославской области перестал погашать кредит, и банк обратился в суд.

Суд постановил взыскать с мужчины сумму основного долга, которая составила 643 тысяч рублей, а также проценты — 54 тысячи рублей, и госпошлину — 17 тысяч рублей.

— По решению суда, для погашения долга необходимо арестовать залоговый автомобиль, стоимость которого оценили в 750 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Приставы увезли автомобиль на эвакуаторе прямо с частной территории владельца машины. Если мужчина не выплатит всю сумму в течение десяти дней, то иномарку передадут на реализацию в счет долга.

С начала года приставы арестовали уже больше 25 машин. В Ярославле из-за непогашенных кредитов мужчине пришлось расстаться с маршруткой.