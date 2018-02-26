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Приставы увезли дорогой «Мерседес» со двора частного дома
26 февраля 2018 12:11
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Судебные приставы в Некрасовском районе увезли дорогой автомобиль прямо от дома владельца.
Мужчина задолжал по кредитам почти 700 тысяч рублей. Заключая договор с банком 6 лет назад, он оставил в залог свой автомобиль Mersedes Benz R 320. Житель Ярославской области перестал погашать кредит, и банк обратился в суд.
Суд постановил взыскать с мужчины сумму основного долга, которая составила 643 тысяч рублей, а также проценты — 54 тысячи рублей, и госпошлину — 17 тысяч рублей.
— По решению суда, для погашения долга необходимо арестовать залоговый автомобиль, стоимость которого оценили в 750 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Приставы увезли автомобиль на эвакуаторе прямо с частной территории владельца машины. Если мужчина не выплатит всю сумму в течение десяти дней, то иномарку передадут на реализацию в счет долга.
С начала года приставы арестовали уже больше 25 машин. В Ярославле из-за непогашенных кредитов мужчине пришлось расстаться с маршруткой.
Фото: Судебные приставы
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