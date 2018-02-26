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Ярославские следователи ищут причины трёх пожаров с погибшими
26 февраля 2018 11:46
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За последние четыре дня в Ярославской области произошло сразу три пожара, в которых погибли люди. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых это произошло.
В квартире одного из домов на улице Урицкого огонь вспыхнул 23 февраля. В результате пожара погибла 57-летняя хозяйка жилья. Еще один пожар произошел 25 февраля — загорелся частный дом в Угличе. Там погиб 59-летний мужчина. Сегодня в Ярославле погиб 39-летний мужчина. Причиной смерти ярославца стал пожар в квартире в одном из домов на Лесном переулке.
— По этим трём случаям следователи проводят доследственные проверки, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области. — Следователи опросили очевидцев, осмотрели места происшествий, тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти.
Причины возникновения пожаров устанавливают специалисты. По результатам доследственных проверок примут процессуальные решения.
В конце прошлой недели в своем доме в Переславле сгорел 52-летний мужчина.
Фото: Александра Савельева
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