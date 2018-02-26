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Город

Пропавшего в День защитника Отечества ярославца нашли мёртвым

26 февраля 2018 11:39
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Ярославль, пропал без вести, погиб

Пропавшего в праздничный выходной ярославца нашли мёртвым волонтёры. 56-летний Анатолий Труханович ушёл из дома в посёлке Норское 23 февраля в неизвестном направлении.

Спустя два дня его тело обнаружили в садовом товариществе «Керамик» на выезде из Ярославля в сторону Тутаева.

— Вечером 25 февраля волонтерами поисковой организации было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы, проводится доследственная проверка. 

Как уточнили следователи, родственники пока ещё не опознали мужчину. 

Анна Елкина
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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