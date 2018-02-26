Пропавшего в День защитника Отечества ярославца нашли мёртвым

Анатолия Трухановича нашли мёртвым недалеко от посёлка, где он жил

Пропавшего в праздничный выходной ярославца нашли мёртвым волонтёры. 56-летний Анатолий Труханович ушёл из дома в посёлке Норское 23 февраля в неизвестном направлении.

Спустя два дня его тело обнаружили в садовом товариществе «Керамик» на выезде из Ярославля в сторону Тутаева.

— Вечером 25 февраля волонтерами поисковой организации было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы, проводится доследственная проверка.

Как уточнили следователи, родственники пока ещё не опознали мужчину.