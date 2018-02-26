Стрелял по одноклассникам: подробности ЧП в ярославской школе

Подросток в Ярославле принёс в школу пистолет

Ярославский школьник умудрился пронести пистолет прямо на учёбу. Стали известны подробности происшествия в Заволжском районе, где 15-летний подросток открыл стрельбу.

Ученик принёс из дома пневматический пистолет и начал играться с ним. Стрелял даже по одноклассникам, одному из подростков попал в ногу, направив пистолет под ступни.

— Пуля попала в подошву обуви, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — С родителями школьника провели профилактическую работу, пистолет изъяли.

К счастью, травм не получил ни один ученик.





