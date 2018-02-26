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Стрелял по одноклассникам: подробности ЧП в ярославской школе
26 февраля 2018 11:00
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Ярославский школьник умудрился пронести пистолет прямо на учёбу. Стали известны подробности происшествия в Заволжском районе, где 15-летний подросток открыл стрельбу.
Ученик принёс из дома пневматический пистолет и начал играться с ним. Стрелял даже по одноклассникам, одному из подростков попал в ногу, направив пистолет под ступни.
— Пуля попала в подошву обуви, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — С родителями школьника провели профилактическую работу, пистолет изъяли.
К счастью, травм не получил ни один ученик.
Фото: Александра Савельева
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