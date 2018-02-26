Полицейские поймали липовых соцработниц, воровавших деньги у пенсионеров

Женщины признались, что обворовывали пенсионеров

Полицейские вычислили двух женщин, которые представлялись социальными работницами и обворовывали пенсионеров. Их задержали.

— Задержанные оказались жительницами города Рыбинск, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Одной 22 года, второй — 28 лет.

Полицейские установили причастность женщин к нескольким преступлениям

Если их вина будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде больших штрафов или лишения свободы сроком до шести лет.

Женщины признались в совершённых преступлениях. Это именно они на днях украли у пенсионерки 160 тысяч рублей. Также полицейские установили их причастность к другим кражам.