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Полицейские поймали липовых соцработниц, воровавших деньги у пенсионеров
26 февраля 2018 10:23
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Полицейские вычислили двух женщин, которые представлялись социальными работницами и обворовывали пенсионеров. Их задержали.
— Задержанные оказались жительницами города Рыбинск, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Одной 22 года, второй — 28 лет.
Если их вина будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде больших штрафов или лишения свободы сроком до шести лет.
Женщины признались в совершённых преступлениях. Это именно они на днях украли у пенсионерки 160 тысяч рублей. Также полицейские установили их причастность к другим кражам.
Фото: МВД
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