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Думали о конце света и искали девушек: чем занимались ярославцы в утренней пробке
26 февраля 2018 10:00
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Утро у жителей Дзержинского района началось с гигантской пробки. Стояли на Тутаевском шоссе.
— Поток едет очень медленно, — рассказали жители Дзержинского района. — Чтобы преодолеть расстояние в одну остановку, нужно 10–15 минут.
За такое время в пути можно многое успеть. Например, найти девушку или подумать о конце света. Мы подсмотрели чужие «разговорчики»:
Фото: Сергей Трегубов / vk.com, Яндекс.Карты
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