Думали о конце света и искали девушек: чем занимались ярославцы в утренней пробке

Пробка из Дзержинского района сегодня была особенно масштабной

Утро у жителей Дзержинского района началось с гигантской пробки. Стояли на Тутаевском шоссе.

— Поток едет очень медленно, — рассказали жители Дзержинского района. — Чтобы преодолеть расстояние в одну остановку, нужно 10–15 минут.

За такое время в пути можно многое успеть. Например, найти девушку или подумать о конце света. Мы подсмотрели чужие «разговорчики»:





Искали причины происходящего

И девушек