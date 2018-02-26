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Сразу пять ДТП обездвижили утром Брагино
26 февраля 2018 09:44
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Сегодня утром в Ярославле на Тутаевском шоссе образовалась огромная пробка. Она растянулась от улицы Батова до Парижской коммуны.
Причиной стали сразу пять ДТП. Первое — на перекрёстке с улицей Елены Колесовой, остальные — около областной детской клинической больницы.
— Поток едет очень медленно, — рассказали жители Дзержинского района. — Чтобы преодолеть расстояние в одну остановку, нужно 10–15 минут.
А чем занимались водители в этой пробке, смотрите тут.
Тем временем в Ярославле продолжают искать свидетелей других ДТП, с которых уехали виновники аварий. Пострадавшие просят откликнуться тех, у кого регистраторы сняли тёмную легковушку и машину с наклейкой «Мурманск».
Фото: Михаил Контуев, Яндекс.Карты
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