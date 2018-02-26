Сразу пять ДТП обездвижили утром Брагино

Поток автомобилей по Тутаевскому шоссе едет со скоростью 2 км/ч

Сегодня утром в Ярославле на Тутаевском шоссе образовалась огромная пробка. Она растянулась от улицы Батова до Парижской коммуны.

Причиной стали сразу пять ДТП. Первое — на перекрёстке с улицей Елены Колесовой, остальные — около областной детской клинической больницы.

— Поток едет очень медленно, — рассказали жители Дзержинского района. — Чтобы преодолеть расстояние в одну остановку, нужно 10–15 минут.

Все аварии произошли неподалёку друг от друга

А чем занимались водители в этой пробке, смотрите тут.

Тем временем в Ярославле продолжают искать свидетелей других ДТП, с которых уехали виновники аварий. Пострадавшие просят откликнуться тех, у кого регистраторы сняли тёмную легковушку и машину с наклейкой «Мурманск».