|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Проснулись от треска за окном: в Рыбинске всю ночь горел двухэтажный дом
26 февраля 2018 09:33
1 946 0
Этой ночью на окраине Рыбинска было светло. Сильный пожар полыхал на улице Февральской, где горел двухэтажный дом.
Расселённый деревянный барак спасатели тушили пять часов.
— К ликвидации пожара привлекались три пожарных части и дежурная служба пожаротушения — итого 15 человек и шесть машин, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Дом уничтожен практически полностью — выгорел второй этаж и крыша, прогорели перекрытия первого этажа на площади в 400 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Здание горело буквально в двух десятках метров от частного сектора.
— Ночью мы проснулись от треска за окном и запаха гари, - рассказывает местный житель Андрей Няккоев.
Пожар начался около полуночи. А ликвидировать полностью его удалось ближе к шести часам утра.
В Ярославле прошлой осенью произошла серия пожаров в расселённых домах в разных районах: есть версии, почему это происходит.
Фото: Управление МЧС по ЯО, Подслушано в Рыбинске / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Погода
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров