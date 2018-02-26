Проснулись от треска за окном: в Рыбинске всю ночь горел двухэтажный дом

Расселённые дома начали гореть в Рыбинске

Этой ночью на окраине Рыбинска было светло. Сильный пожар полыхал на улице Февральской, где горел двухэтажный дом.

Расселённый деревянный барак спасатели тушили пять часов.

— К ликвидации пожара привлекались три пожарных части и дежурная служба пожаротушения — итого 15 человек и шесть машин, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Дом уничтожен практически полностью — выгорел второй этаж и крыша, прогорели перекрытия первого этажа на площади в 400 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Здание горело буквально в двух десятках метров от частного сектора.

— Ночью мы проснулись от треска за окном и запаха гари, - рассказывает местный житель Андрей Няккоев.

Пожар начался около полуночи. А ликвидировать полностью его удалось ближе к шести часам утра.

В Ярославле прошлой осенью произошла серия пожаров в расселённых домах в разных районах: есть версии, почему это происходит.