«Один в один»: в Ярославской области пройдет конкурс близнецов

На фестиваль приглашают все близнецов, двойняшек и тройняшек Ярославской области

Близнецов, двойняшек и тройняшек всех возрастов из Ярославской области приглашают на фестиваль «Один в один» в Рыбинске, который пройдет в Рыбинске 24 марта.

Во время фестиваля пройдет творческий конкурс. Чтобы продемонстрировать свои таланты на сцене, близнецам надо подать до 10 марта заявку. Из самых интересных присланных на конкурс фотографий сделают фотовыставку, а таланты участников жюри будет оценивать в пяти возрастных категориях: от 4 до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 16 лет, от 17 до 20 лет и во взрослой категории.

— Все участники получат дипломы, — рассказали организаторы фестиваля. А самые лучшие выступления мы отметим призами и подарками.

Всех близнецов приглашают на фестиваль, даже если они не будут участвовать в конкурсах.