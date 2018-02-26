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Город

«Один в один»: в Ярославской области пройдет конкурс близнецов

26 февраля 2018 08:38
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семья, близнецы, фестиваль, Рыбинск, Ярославская область

Близнецов, двойняшек и тройняшек всех возрастов из Ярославской области приглашают на фестиваль «Один в один» в Рыбинске, который пройдет в Рыбинске 24 марта.

Во время фестиваля пройдет творческий конкурс. Чтобы продемонстрировать свои таланты на сцене, близнецам надо подать до 10 марта заявку. Из самых интересных присланных на конкурс фотографий сделают фотовыставку, а таланты участников жюри будет оценивать в пяти возрастных категориях: от 4 до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 до 16 лет, от 17 до 20 лет и во взрослой категории.

 — Все участники получат дипломы, — рассказали организаторы фестиваля. А самые лучшие выступления мы отметим призами и подарками.

Всех близнецов приглашают на фестиваль, даже если они не будут участвовать в конкурсах.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Татьяна Акимова «Один в один»/VK.com
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