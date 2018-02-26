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Город

В Ярославском торговом центре раздадут щенков

26 февраля 2018 07:58
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животные, собаки, Ярославль

В торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе пройдет акция — раздача бездомных животных «Хочу домой». Посмотреть на собак, которые ищут хозяев, можно будет 10 и 11 марта.

 — В первую очередь мы хотим всем показать, что наши подобранные и спасенные собаки ничем не хуже породистых и титулованных сородичей, — рассказали одни из участников акции «Помощь бездомным животным ZVEROpolice». — Также мы хотим познакомить гостей с нашими любимцами, чтобы люди понимали, какая работа проделана и что с собаками творит забота и любовь.

На выставке-раздаче можно будет сразу взять понравившуюся собаку домой. Главное, не забудьте паспорт, потому что всех собак отдают только по договору.

Если собаку взять не получается, но очень хочется помочь четвероногим, то животные будут очень рады подаркам: игрушкам, корму и лакомствам.

А в Рыбинске своих хозяев уже несколько месяцев ждёт кот. Жители решили помочь грустному коту найти свой дом и разместили в соцсетях объявления.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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