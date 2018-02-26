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Кипрский сбор завершен: «Шинник» вернулся в Россию
26 февраля 2018 07:07
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Футболисты «Шинника» возвращаются с учебно-тренировочного сбора, который проходил на Кипре с 9 по 25 февраля.
Во время сборов черно-синие приняли участие в турнире на кубок Футбольной национальной лиги, где заняли первое место в своей группе и вышли в полуфинал, но уступили екатеринбургскому «Уралу», а в матче за бронзу проиграли футбольному клубу «Рига».
Прилетев в Россию, ярославские футболисты сразу отправятся в Хабаровск. 27 февраля «Шинник» встретится там с местным клубом «СКА-Хабаровск». Матч начнется в 11:30 по московскому времени.
Первая домашняя игра весеннего этапа первенства ФНЛ пройдет 4 марта. Матч против футбольного клуба «Томь» сыграют на малой арене стадиона «Шинник». Игра начнется в 14:00.
Фото: Александра Савельева
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