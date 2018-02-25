По Ярославской области гуляют фальшивые купюры

Фальшивую пятитысячную купюру нашли в Рыбинске

В Ярославле обнаружили фальшивую купюру номиналом одна тысяча рублей. Еще одну купюру с признаками подделки, но уже пятитысячную обнаружили в Рыбинске.

— Полиция возбудила уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За сбыт фальшивых денег грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

По обоим случаям сейчас проводят проверку.

Полиция просит жителей Ярославской области всегда проверять купюры крупного номинала. Если есть подозрения на то, что деньги могут быть фальшивыми, необходимо вызвать полицию.

Как отличить поддельную пятитысячную купюру:

яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения, в середине герба Хабаровска при наклоне банкноты перемещается от середины изображения герба вверх или вниз;

на фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты, видны повторяющиеся изображения чисел «5000»;

на подлинной банкноте при рассмотрении под острым углом к поверхности банкноты на декоративной ленте, расположенной на лицевой стороне над надписью «пять тысяч рублей», над словом «тысяча» становится видимым скрытое изображение — буквы «РР»;

изображение дальнего берега реки Амур на лицевой стороны банкноты над надписью «Билет Банка России», а именно под словом «билет», состоит из отдельных мелких графических элементов (изображение тигров, медведей, РРРР, ЦБ РФ);

текст «Билет Банка России», тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты и метка для людей с ослабленным зрением имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.

Как отличить поддельную тысячную купюру:

в середине герба города Ярославля добавлена яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом, при наклоне банкноты она перемещается от середины изображения герба вверх или вниз;

тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты, метка для людей с ослабленным зрением и текст «Билет Банка России» имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь;

на фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты, при наклоне банкноты видны либо повторяющиеся изображения числа «1000», разделенные ромбами, либо радужный блеск без изображения;

с оборотной стороны банкноты в зоне защитной нити видны тёмные повторяющиеся числа «1000», разделённые ромбами. При рассматривании на просвет числа и ромбы выглядят светлыми на темном фоне;

при рассматривании против света ниже герба Ярославля видно число «1000», выполненное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь.

В отделении ГУ Банка России в Ярославле рассказали, что в Ярославле стали реже подделывать деньги. Сколько фальшивых купюр нашли в городе за прошлый год.