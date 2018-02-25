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По Ярославской области гуляют фальшивые купюры
25 февраля 2018 20:45
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В Ярославле обнаружили фальшивую купюру номиналом одна тысяча рублей. Еще одну купюру с признаками подделки, но уже пятитысячную обнаружили в Рыбинске.
— Полиция возбудила уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
За сбыт фальшивых денег грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.
По обоим случаям сейчас проводят проверку.
Полиция просит жителей Ярославской области всегда проверять купюры крупного номинала. Если есть подозрения на то, что деньги могут быть фальшивыми, необходимо вызвать полицию.
Как отличить поддельную пятитысячную купюру:
Как отличить поддельную тысячную купюру:
В отделении ГУ Банка России в Ярославле рассказали, что в Ярославле стали реже подделывать деньги. Сколько фальшивых купюр нашли в городе за прошлый год.
Фото: УМВД по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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