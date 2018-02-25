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Рыбинский Хатико: котик сидит у подъезда несколько месяцев
25 февраля 2018 18:46
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Жители Рыбинска разместили в соцсетях пост с фотографией серого кота, сидящего с грустной мордочкой возле автомобильного колеса. И в снег, и в мороз котик обитает возле подъезда дома и никуда не уходит.
— Сидит у первого подъезда на улице Щепкина, 25 уже несколько месяцев! — написал Артём Коротков. — Кто потерял, откликнитесь! Жалко кота!
Добрые люди кота подкармливают, запускают погреться в подъезд.
— Недалеко на магазине висело объявление, что кот пропал. Вроде на этого похож, — рассказал Артём. — Через несколько недель после того, как я это объявление увидел, кот появился во дворе. Только объявление к этому времени уже пропало.
В Ярославле десятки людей искали потерявшегося семимесячного щенка Берти.
Фото: Артём Коротков
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