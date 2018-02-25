В Ярославле ищут 56-летнего мужчину, пропавшего в День защитника Отечества

Анатолий Труханович пропал 23 февраля

Волонтеры ищут пропавшего в Ярославле 56-летнего Анатолия Трухановича. Последний раз его видели 23 февраля в поселке Норское. Мужчина вышел из дома в неизвестном направлении.

— Рост Анатолия — 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы чёрные с сединой, глаза карие, — рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». — Был одет в синюю фуфайку, шапку и валенки до колена. Из особых примет — усы.

Прохожие заметили мужчину 23 февраля около 19 часов на конечной остановке автобуса №6 в Норском.

Всех, кто видел Анатолия Трухановича после этого времени, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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