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В Ярославле ищут 56-летнего мужчину, пропавшего в День защитника Отечества
25 февраля 2018 17:34
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Волонтеры ищут пропавшего в Ярославле 56-летнего Анатолия Трухановича. Последний раз его видели 23 февраля в поселке Норское. Мужчина вышел из дома в неизвестном направлении.
— Рост Анатолия — 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы чёрные с сединой, глаза карие, — рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». — Был одет в синюю фуфайку, шапку и валенки до колена. Из особых примет — усы.
Прохожие заметили мужчину 23 февраля около 19 часов на конечной остановке автобуса №6 в Норском.
Всех, кто видел Анатолия Трухановича после этого времени, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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