В Угличе сгорел частный дом

Огонь уничтожил крышу

В Угличе на Кашинском шоссе, 29 загорелся частный дом. Пожар вспыхнул в половине седьмого утра. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МЧС.

Четыре пожарные машины и 11 спасателей тушили строение больше 4,5 часа. В 11:12 объявлено о полной ликвидации пожара.

— Огонь уничтожил кровлю дома на площади 35 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Люди не пострадали.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Сегодня ночью в центре Ярославля загорелся автомобиль.