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В Угличе сгорел частный дом
25 февраля 2018 16:08
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В Угличе на Кашинском шоссе, 29 загорелся частный дом. Пожар вспыхнул в половине седьмого утра. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МЧС.
Четыре пожарные машины и 11 спасателей тушили строение больше 4,5 часа. В 11:12 объявлено о полной ликвидации пожара.
— Огонь уничтожил кровлю дома на площади 35 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Люди не пострадали.
Специалисты устанавливают причину пожара.
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Фото: МЧС
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