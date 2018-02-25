«Нефть» из крана: в Заволжском районе течет чёрная вода

Вода из крана льётся чёрного цвета

Видео с чёрной водой, которая течёт из крана, выложил ярославец Александр Балакирев в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

— Это горячая вода, — рассказал Александр. — Уже неделю течёт еле теплая и вонючая, но такая грязная сегодня впервые.

На грязную воду жалуются не только жители Заволжского района, но и Фрунзенского.

В едином диспетчерском центре рассказали, что сегодня обращений от ярославцев с жалобами на воду не поступало.

— Из-за сильных морозов дома переводят на обратное теплоснабжение, — рассказали диспетчерском центре. — Горячая вода может течь грязная, если дом старый и трубы в плохом состоянии. Как только морозы закончатся, вода снова потечёт нормальная.

Власти и коммунальщики рассказали, что готовы оперативно реагировать на все ЧП, которые могут произойти из-за морозов.