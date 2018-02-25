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Вместо марша: ярославцы расклеили по всему городу портреты Бориса Немцова
25 февраля 2018 13:33
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Сегодня в окнах и на стенах домов в Ярославле появилось множество портретов убитого политика Бориса Немцова. Этот флешмоб устроили в память о погибшем.
— Мне искренне кажется, что Борис Ефимович — фигура для нашего города знаковая, — рассказал Валерий Матюхин, вывесивший на своем окне портрет Бориса Немцова. — В этом году нам не дали пройти маршем памяти, поэтому я решил почтить память Немцова именно так: повесить его портрет на окно своего дома. Таким образом, «траурный марш» все-таки «шагает» по городу.
— Я думаю, что так жители Ярославля решили ответить на запрет шествия, — рассказал бывший соратник Бориса Немцова, занявший после убийства политика его место в областной думе Ярославля, Василий Цепенда.
Ярославская областная дума стала последним местом работы Бориса Немцова. Здесь он работал с сентября 2013 года до убийства.
Ночью 27 февраля 55-летнего политика застрелили на Большом Москворецком мосту. В память о Борисе Немцове в Ярославле каждый год устраивали марши.
Фото: «Парнас Ярославль»/facebook.com, «Парнас Ярославль»/facebook.com
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