Вместо марша: ярославцы расклеили по всему городу портреты Бориса Немцова

Портреты Бориса Немцова появились на стенах и окнах домов в Ярославле

Сегодня в окнах и на стенах домов в Ярославле появилось множество портретов убитого политика Бориса Немцова. Этот флешмоб устроили в память о погибшем.

— Мне искренне кажется, что Борис Ефимович — фигура для нашего города знаковая, — рассказал Валерий Матюхин, вывесивший на своем окне портрет Бориса Немцова. — В этом году нам не дали пройти маршем памяти, поэтому я решил почтить память Немцова именно так: повесить его портрет на окно своего дома. Таким образом, «траурный марш» все-таки «шагает» по городу.

— Я думаю, что так жители Ярославля решили ответить на запрет шествия, — рассказал бывший соратник Бориса Немцова, занявший после убийства политика его место в областной думе Ярославля, Василий Цепенда.

Ярославцы решили почтить память убитого политика, развесив его портреты

Ярославская областная дума стала последним местом работы Бориса Немцова. Здесь он работал с сентября 2013 года до убийства.

Ночью 27 февраля 55-летнего политика застрелили на Большом Москворецком мосту. В память о Борисе Немцове в Ярославле каждый год устраивали марши.