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Клюшки, лыжи и коньки: считаем все медали россиян на Олимпиаде-2018
25 февраля 2018 14:47
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В Пхёнчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры. В командном зачете делегация атлетов из России заняла 13 место. Вот какие медали мы завоевали на этих соревнованиях.
Золото России принесла мужская сборная по хоккею, выиграв у команды Германии со счетом 4:3. В финале Олимпиады российские хоккеисты играли впервые с 1998 года. Победный гол забил Кирилл Капризов.
Портал E1 уже опубликовал интервью с первым тренером Капризова Андреем Лучанским.
Чемпионкой Олимпийских игр — 2018 стала и 15-летняя фигуристка Алина Загитова. 21 февраля она установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 82,92 балла. Фигурное катание принесло России еще две серебряные медали. Одну в личном зачете завоевала 18-летняя фигуристка Евгения Медведева, вторую наши спортсменки добыли в командном турнире.
Порадовал россиян скелетонист Никита Трегубов — у него тоже серебро.
В командном спринте лыжники Александр Большунов и Денис Спицов всю гонку держались в лидирующей группе, и им удалось занять второе место. Российские лыжники принесли России серебро и в мужской эстафете 4 x 10 км. Александр также выиграл серебро в гонке на 50 км, у него же в копилке еще одна медаль — бронза в лыжном спринте. А Денис стал бронзовым призёром гонки на 15 километров свободным стилем.
В женском лыжном спринте бронзу получила Юлия Белорукова. Российские лыжницы завоевали бронзу и в женской эстафете 4 x 5 км по лыжным гонкам.
Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 метров.
Шорт-трекист Семён Елистратов принёс сборной России бронзовую медаль на дистанции 1500 метров.
В соревнованиях по фристайлу в лыжной акробатике бронзовым призером стал Илья Буров.
Российский лыжник Сергей Ридзик взял бронзу в турнире по ски-кроссу.
Еще одну бронзу принес лыжник Андрей Ларьков, он третьим финишировал в масс-старте на 50 км.
У России была еще одна бронзовая медаль. Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксте — первую олимпийскую медаль в кёрлинге. Но в допинг-пробах Крушельницкого был обнаружен мельдоний — вещество из «черного списка» Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поэтому Спортивный арбитражный суд лишил наших спортсменов награды. Остается надежда, что после тщательного расследования удастся доказать невиновность керлингиста, и медаль вернут.
Запрещенный триметазидин обнаружили и в пробах бобслеистки Надежды Сергеевой. В паре с Анастасией Кочержовой она заняла 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек, но их результат аннулировали из-за «грязной» пробы, пишет ТАСС.
Российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2018 под флагом Олимпийского движения и официально назывались «Делегация Олимпийских спортсменов из России» из-за допинговых скандалов, связанных с Играми в Сочи в 2014 году. Россияне надеялись, что к концу Игр им позволят пройти под российским флагом, однако утром 25 февраля стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) не разрешил им этого. По информации ТАСС, МОК вернется к вопросу восстановления членства Российского олимпийского комитета в МОК после проверки всех допинг-проб спортсменов, принимавших участие в Играх-2018.
Видео: Вася Васев/Youtube.com, Dezznot ЛУЧШИЕ ПРИКОЛЫ/Youtube.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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