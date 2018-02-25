Украл и сдал в металлолом: из гаражного кооператива пропал «запорожец»

Машину украли из гаражного кооператива

В полицию Кировского района обратился местный житель, 30-летний мужчина написал заявление об угоне автомобиля ЗАЗ. «Запорожец» пропал из гаражного кооператива, владелец оценил ущерб в сто тысяч рублей.

По подозрению в краже машины полицейские задержали 24-летнего молодого человека.

— Мужчина во всём сознался, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Он рассказал, что машину отбуксировал на тросе, а потом по частям сдал в металлолом.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Жительница Ярославля просит помощи в поиске своей особенной красной иномарки. Машину угнали прямо из-под окон.