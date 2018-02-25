|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Украл и сдал в металлолом: из гаражного кооператива пропал «запорожец»
25 февраля 2018 12:03
2 755 3
В полицию Кировского района обратился местный житель, 30-летний мужчина написал заявление об угоне автомобиля ЗАЗ. «Запорожец» пропал из гаражного кооператива, владелец оценил ущерб в сто тысяч рублей.
По подозрению в краже машины полицейские задержали 24-летнего молодого человека.
— Мужчина во всём сознался, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Он рассказал, что машину отбуксировал на тросе, а потом по частям сдал в металлолом.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».
Жительница Ярославля просит помощи в поиске своей особенной красной иномарки. Машину угнали прямо из-под окон.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Погода
Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров