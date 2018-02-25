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Хоккеисты из России стали олимпийскими чемпионами
25 февраля 2018 10:21
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Мужская сборная России по хоккею выиграла у немцев со счетом 4:3. Впервые с 1998 года российские хоккеисты играли в финале Олимпийских игр.
В финальном матче олимпийского турнира россияне победили немецкую сборную в овертайме со счетом 4:3. Победный гол российской команде принес Кирилл Капризов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Хоккеисты принесли второе золото в копилку российской команды. Накануне чемпионкой стала фигуристка Алина Загитова.
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