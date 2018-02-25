Хоккеисты из России стали олимпийскими чемпионами

Мужская сборная России по хоккею выиграла у немцев со счетом 4:3. Впервые с 1998 года российские хоккеисты играли в финале Олимпийских игр.

Публикация от The Olympic Games (@olympics) Фев 24, 2018 в 11:04 PST

В финальном матче олимпийского турнира россияне победили немецкую сборную в овертайме со счетом 4:3. Победный гол российской команде принес Кирилл Капризов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеисты принесли второе золото в копилку российской команды. Накануне чемпионкой стала фигуристка Алина Загитова.