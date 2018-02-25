В центре Ярославля сгорел легковой автомобиль

У машины сгорел моторный отсек

Около трех часов ночи в Ярославле на улице Победы возле дома 16 загорелся припаркованный легковой автомобиль. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.

На место выехали одна пожарная машина и пять спасателей. Уже через 12 минут пожарные машину потушили.

— От огня никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пожар уничтожил моторный отсек на площади 5 квадратных метров.

Сейчас специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания автомобиля.

А вот причину, по которой в центре города загорелся дорогой Porsche Cayenne, нашли быстро. Оказалось, что виной всему ревность.