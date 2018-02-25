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В центре Ярославля сгорел легковой автомобиль
25 февраля 2018 08:52
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Около трех часов ночи в Ярославле на улице Победы возле дома 16 загорелся припаркованный легковой автомобиль. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.
На место выехали одна пожарная машина и пять спасателей. Уже через 12 минут пожарные машину потушили.
— От огня никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пожар уничтожил моторный отсек на площади 5 квадратных метров.
Сейчас специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания автомобиля.
А вот причину, по которой в центре города загорелся дорогой Porsche Cayenne, нашли быстро. Оказалось, что виной всему ревность.
Фото: МЧС
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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