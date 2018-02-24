В Ярославле ищут тёмную легковушку, уехавшую с места ДТП с грузовиком

Водитель разбитого «Форда» разыскивает тёмную легковушку, из-за которой, по его мнению, произошла авария

Сегодня около 16 часов в Ярославле на улице Мельничной произошло ДТП с участием грузовика. Всего в аварии приняли участие три автомобиля. Водитель «Форда» Дмитрий Кощеев рассказал, как всё произошло:

— Я обгонял грузовик, со второстепенной дороги выехал темный автомобиль, — описал происходящее на дороге мужчина. — Чтобы избежать лобового, я ушел вправо, тем самым задев грузовик. А вот водитель тёмной легковушки, который виноват в аварии, уехал.

Водитель «Форда» также сообщил, что видеорегистратор в его машине почему-то не зафиксировал момент аварии. Поэтому теперь он ищет очевидцев ДТП.

— Буду признателен, если кто-то поделиться записью со своего регистратора, запечатлевшего беглеца, — говорит мужчина.

В Ярославле ищут очевидцев ещё одного ДТП, которое произошло на «пьяной» дороге в Заволжском районе. Там с места аварии уехала легковушка с наклейкой «Мурманск».