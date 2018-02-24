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В Ярославле ищут тёмную легковушку, уехавшую с места ДТП с грузовиком
24 февраля 2018 19:37
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Сегодня около 16 часов в Ярославле на улице Мельничной произошло ДТП с участием грузовика. Всего в аварии приняли участие три автомобиля. Водитель «Форда» Дмитрий Кощеев рассказал, как всё произошло:
— Я обгонял грузовик, со второстепенной дороги выехал темный автомобиль, — описал происходящее на дороге мужчина. — Чтобы избежать лобового, я ушел вправо, тем самым задев грузовик. А вот водитель тёмной легковушки, который виноват в аварии, уехал.
Водитель «Форда» также сообщил, что видеорегистратор в его машине почему-то не зафиксировал момент аварии. Поэтому теперь он ищет очевидцев ДТП.
— Буду признателен, если кто-то поделиться записью со своего регистратора, запечатлевшего беглеца, — говорит мужчина.
С водителем «Форда» Дмитрием Кощеевым можно связаться по телефону: +7-996-926-81-91.
В Ярославле ищут очевидцев ещё одного ДТП, которое произошло на «пьяной» дороге в Заволжском районе. Там с места аварии уехала легковушка с наклейкой «Мурманск».
Фото: Дмитрий Кощеев/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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