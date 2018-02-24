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Многодетный предприниматель из Ярославской области поборется за звание лучшего папы России
24 февраля 2018 15:20
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Телеведущие Яна Поплавская, Арина Шарапова, Тутта Ларсен выберут сегодня из мужчин, съехавшихся в Москву со всей России, лучшего папу. Среди участников конкурса — Сергей Юдин из поселка Борисоглебский. Вместе со своей супругой Ольгой они воспитывают четверых детей. Сергей — индивидуальный предприниматель: восемь лет назад взял кредит, купил автобус и открыл в своём посёлке туристическое агентство. Мужчина увлекается резьбой по дереву, садоводством, нумизматикой, строительством, техникой и чтением книг.
— Он может все: делать мебель, чинить технику, строить дома, выкладывать печи, сочинять стихи, шить на машинке, прививать растения, — рассказала о супруге Ольга Юдина. — Я не знаю блюда, которое он не смог бы приготовить. Более того, многие блюда научил готовить и меня, и старших дочек.
Премия «отец года» присуждается тем отцам, которые показали выдающиеся результаты, ориентированные на семью. Итоги конкурса подведут уже сегодня.
Фото: ярославль.рф
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