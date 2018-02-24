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«Пустите, инспекция»: в Ярославле липовая соцработница украла у пенсионерки 160 тысяч рублей
24 февраля 2018 14:32
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В Ярославле под видом социальных работников по квартирам пенсионеров ходят мошенники. На днях они в Дзержинском районе ограбили 82-летнюю женщину.
— Прикинувшаяся соцработницей женщина сказала хозяйке квартиры, что проводит инспекцию условий проживания пенсионеров, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.
Под этим предлогом мошенница спокойно ходила по квартире, делая вид, что чего-то оценивает и записывает. И лишь когда женщина ушла, пенсионерка заметила, что пропали деньги, и поняла — её обокрали.
— Никакие социальные и медицинские работники не ходят по квартирам без предупреждения, — предупреждают ярославцев полицейские. — Никакого обмена денег в городе тоже нет.
В МВД говорят, что если незнакомые люди под каким-то предлогом пытаются зайти в вашу квартиру — сразу звоните 02. Также полицейские просят предупреждать о мошенниках своих пожилых родственников.
Недавно при похожих обстоятельствах в Ярославской области мошенники вынесли из дома пенсионерки 200 тысяч рублей, а потом наведались к другой .
Фото: Александра Савельева
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