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Город

В Ярославле пропал редкий пёс: хозяева за поимку пообещали приличное вознаграждение

24 февраля 2018 12:43
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поиск, Ярославль, пёс

Вчера в Ярославле около трёх часов дня на улице Туманова потерялся молодой пёс породы папильон по кличке Берти.

— Семимесячный мальчик, ушастый, бело-рыжий, — описал приметы четвероногого друга хозяин Евгений Каменецкий. — Таких собак в городе мало, фактически нет.

Тем, кто найдёт Берти или сможет рассказать, где он, хозяева обещают вознаграждение — 30 тысяч рублей. На шее у пса был красный ошейник с номерами телефонов хозяев.

— Если он где-то забился в уголок или его кто-то подхватил и принес домой — должны быть неравнодушные люди, которые заметят это, — уверены хозяева пса.

Сейчас хозяева объявили операцию по поиску Берти и просят помощи всех неравнодушных. Связаться с ними можно по телефонам: +7 985 878-27-70, +7 915 995-75-25.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Евгений Каменецкий/Vk.com
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