В Ярославле пропал редкий пёс: хозяева за поимку пообещали приличное вознаграждение

За информацию о местонахождении Берти хозяева обещают 30 тысяч рублей

Вчера в Ярославле около трёх часов дня на улице Туманова потерялся молодой пёс породы папильон по кличке Берти.

— Семимесячный мальчик, ушастый, бело-рыжий, — описал приметы четвероногого друга хозяин Евгений Каменецкий. — Таких собак в городе мало, фактически нет.

Тем, кто найдёт Берти или сможет рассказать, где он, хозяева обещают вознаграждение — 30 тысяч рублей. На шее у пса был красный ошейник с номерами телефонов хозяев.

— Если он где-то забился в уголок или его кто-то подхватил и принес домой — должны быть неравнодушные люди, которые заметят это, — уверены хозяева пса.

Сейчас хозяева объявили операцию по поиску Берти и просят помощи всех неравнодушных. Связаться с ними можно по телефонам: +7 985 878-27-70, +7 915 995-75-25.