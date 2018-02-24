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В Ярославле ищут машину с наклейкой «Мурманск», удравшую с места ДТП
24 февраля 2018 09:41
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Третий день в Ярославле ищут легковой Nissan Tiida, водитель которой учинил ДТП на «пьяной» дороге в Заволжском районе и слинял с места аварии. Случилось всё около семи часов вечера 22 февраля.
— «Ниссан» подрезал «Ладу-Ларгус», наверное, с целью проучить, чтобы в следующий раз не занимал крайнюю левую полосу. «Ниссан» обогнал «Ладу», и водитель иномарки резко дал по тормозам. «Ларгуса» занесло и потащило в отбойник и в нашу машину, — рассказали хозяева «Шевроле», ехавшие сзади.
Водитель «Ниссана» спокойно уехал дальше как ни в чём не бывало. А водители «Лады» и «Шевроле» стали пересматривать запись аварии на видеорегистраторе.
— Видно, что «Ниссан» фисташкового цвета, слева на заднем стекле у него наклейка со словом «Мурманск», — рассказали пострадавшие в ДТП. — А вот номер не видно — очень грязный.
Теперь владельцы «Лады» и «Шевроле» рассчитывают на сотрудников госавтоинспекции и бдительных горожан. Они просят всех, кто увидит «Ниссан», похожий по описаниям на этот, списать его номера и прислать по электронной почте Написать письмо.
Фото: Екатерина Соловьёва
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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