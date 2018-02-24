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Ярославская модель поздравила мужчин с 23 Февраля откровенным фото
24 февраля 2018 09:26
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Популярная модель Дарья Коновалова, которая перебралась из Ярославля в Нью-Йорк, оригинально поздравила мужчин с 23 Февраля. Дарья выложила очень откровенное фото. На девушке нет почти ничего.
— С праздником вас, дорогие мужчины, что бы мы без вас делали. Моего любимого особенно, — написала под снимком Дарья. И добавила: — P.S. Котик, не злись на фото.
На этой неделе модель отметила 30-летие — да с большим размахом. На праздник пришли звёзды шоу-бизнеса.
В ярославских офисах мужчин поздравили скромнее, чем в Нью-Йорке. Зато, кажется, душевнее и с большой заботой — даже колбасную русалку подарили защитникам.
Фото: dariakonovalova/Instagram.com
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