Ярославская модель поздравила мужчин с 23 Февраля откровенным фото

Дарья ведёт успешную карьеру в Америке

Популярная модель Дарья Коновалова, которая перебралась из Ярославля в Нью-Йорк, оригинально поздравила мужчин с 23 Февраля. Дарья выложила очень откровенное фото. На девушке нет почти ничего.

— С праздником вас, дорогие мужчины, что бы мы без вас делали. Моего любимого особенно, — написала под снимком Дарья. И добавила: — P.S. Котик, не злись на фото.

На этой неделе модель отметила 30-летие — да с большим размахом. На праздник пришли звёзды шоу-бизнеса.

В ярославских офисах мужчин поздравили скромнее, чем в Нью-Йорке. Зато, кажется, душевнее и с большой заботой — даже колбасную русалку подарили защитникам.