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В Рыбинске две машины вылетели на тротуар: под колеса попали пешеходы
23 февраля 2018 23:16
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Сегодня в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП — с дороги на тротуар вылетели два автомобиля. Всё произошло на улице Плеханова. Два автомобиля не поделили дорогу.
Один хотел завернуть на улицу Кирова, а второй на скорости мчался по Плеханова. На перекрёстке машины столкнулись. Оба автомобиля вынесло на пешеходную часть, где стояли несколько человек. Автомобили сбили людей, как кегли.
— Всё произошло быстро, никто не успел даже отскочить, — говорят очевидцы.
Сегодня на пешеходном переходе уже в Ярославле сбили трёх девочек. Авария произошла на проклятом перекрёстке.
Фото: Кирилл Кузнецов, Атэл/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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