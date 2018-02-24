В Рыбинске две машины вылетели на тротуар: под колеса попали пешеходы

Машину вынесло на проезжую часть

Сегодня в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП — с дороги на тротуар вылетели два автомобиля. Всё произошло на улице Плеханова. Два автомобиля не поделили дорогу.

Один хотел завернуть на улицу Кирова, а второй на скорости мчался по Плеханова. На перекрёстке машины столкнулись. Оба автомобиля вынесло на пешеходную часть, где стояли несколько человек. Автомобили сбили людей, как кегли.

— Всё произошло быстро, никто не успел даже отскочить, — говорят очевидцы.

Сегодня на пешеходном переходе уже в Ярославле сбили трёх девочек. Авария произошла на проклятом перекрёстке.