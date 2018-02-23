×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь
Фоторепортаж

Город

Колбасная русалка, шоколадный молоток: как в ярославских офисах поздравляли мужчин с 23 Февраля

23 февраля 2018 14:07
1 687 3
подарки, 23 февраля, Ярославль

Спасибо тем, кто когда-то придумал дарить мужчинам русалку из колбасы на 23 Февраля. Уже который год женщины в офисах дарят такую русалку своим коллегам — и каждый раз глаза радуются, глядя на эту красоту. Сегодня мы собрали подборку самых замечательных поздравлений в ярославских офисах. Русалочку, конечно, трудно переплюнуть, но девушки постарались!

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Читатель 76.ru, Оксана Потапова, Анастасия Александрова, Борис Баширов, Иван Горелов, Николай поляков, Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославле водитель автобуса не пустил в салон замерзающих пассажиров

Погода
«Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС

«Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС
Еда
«Ребра, сосиски, два хлеба»: ужин для нее и для него

«Ребра, сосиски, два хлеба»: ужин для нее и для него
Бизнес
Банковская карта: инструкция по применению

Банковская карта: инструкция по применению
Бизнес
Зарплатная карта от А до Я

Зарплатная карта от А до Я
Погода
Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества

Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества

Фильм недели
позавчера
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (2): Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,20 57,19
EUR 69,40 70,39
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 23.02
USD 56,76 0,11
EUR 69,63 -0,17
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.