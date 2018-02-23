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Фоторепортаж
Колбасная русалка, шоколадный молоток: как в ярославских офисах поздравляли мужчин с 23 Февраля
23 февраля 2018 14:07
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Спасибо тем, кто когда-то придумал дарить мужчинам русалку из колбасы на 23 Февраля. Уже который год женщины в офисах дарят такую русалку своим коллегам — и каждый раз глаза радуются, глядя на эту красоту. Сегодня мы собрали подборку самых замечательных поздравлений в ярославских офисах. Русалочку, конечно, трудно переплюнуть, но девушки постарались!
Фото: Читатель 76.ru, Оксана Потапова, Анастасия Александрова, Борис Баширов, Иван Горелов, Николай поляков, Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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