Колбасная русалка, шоколадный молоток: как в ярославских офисах поздравляли мужчин с 23 Февраля

Аппетитная женщина

Спасибо тем, кто когда-то придумал дарить мужчинам русалку из колбасы на 23 Февраля. Уже который год женщины в офисах дарят такую русалку своим коллегам — и каждый раз глаза радуются, глядя на эту красоту. Сегодня мы собрали подборку самых замечательных поздравлений в ярославских офисах. Русалочку, конечно, трудно переплюнуть, но девушки постарались!

Самым рукастым - шоколадный молоток

Питательный букет, чтобы у защитников силы были!

Набор Супермена

Все мужчины - немного дети!

Очень девичий подарок - полотенца в форме щеночков