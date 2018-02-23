Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила пешехода

ДТП произошло в темное время

Вчера около семи часов вечера на Технопарковой улице у дома №9 произошло ДТП. Машина «Хендай» сбила пешехода.

По данным полиции, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. И 29-летний водитель не справился с управлением, пытаясь объехать пешехода.

Мужчина погиб на месте.

— В настоящее время личность погибшего устанавливается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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