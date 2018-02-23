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Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила пешехода
23 февраля 2018 11:23
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Вчера около семи часов вечера на Технопарковой улице у дома №9 произошло ДТП. Машина «Хендай» сбила пешехода.
По данным полиции, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. И 29-летний водитель не справился с управлением, пытаясь объехать пешехода.
Мужчина погиб на месте.
— В настоящее время личность погибшего устанавливается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Фото: Александра Савельева
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