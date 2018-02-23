Занятия состоятся: в ярославских школах проведут уроки для морозоустойчивых

Те, кто не боится холодов, и занятия не пропустят

В областном департаменте образования предупредили родителей — в 30-градусные морозы им самим решать, пускать ли ребёнка в школу.

— Решение, отправлять детей в образовательные учреждения или нет, принимают родители или законные представители. Для тех учеников, кто все же придет на уроки, занятия обязательно состоятся, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Вчера этот вопрос мы обсуждали на селекторном совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием и рекомендовали им своевременно доводить информацию об установлении свободного режима посещения школ до родителей обучающихся: размещать на сайтах администраций муниципальных районов, образовательных организаций, в социальных сетях, информировать по телефону.

В мэрии уже тоже ввели свободный режим посещения на 26 февраля. Ярославль ждёт небывалых морозов — обещают до –35 градусов.