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Идеально спела! На шоу «Голос» Пелагея повернулась к девочке из Углича
23 февраля 2018 10:02
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Ярославская область звучит на всю страну! Вчера вечером на слепых прослушиваниях шоу «Голос» выступила юная певица Даша Волосевич из Углича. Девочка спела песню группы «Нервы», да ещё и сама сыграла её на гитаре. И выступление имело успех — к Даше без долгих раздумий повернулась Пелагея.
Но и другие члены жюри не оставили певицу без внимания.
— Просто идеально спела! — оценил Баста.
И пообещал Даше подарок — познакомить её с музыкантами её любимой группы.
Даша - уже известна в интернете. Её клипы набирают миллионы просмотров. А недавно она еще и поддержала песней Олимпийскую сборную страны.
Фото: The Voice Kids/Youtube.com
Видео: The Voice Kids/Youtube.com
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