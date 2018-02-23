Идеально спела! На шоу «Голос» Пелагея повернулась к девочке из Углича

Даша сама не сразу поверила в свою победу

Ярославская область звучит на всю страну! Вчера вечером на слепых прослушиваниях шоу «Голос» выступила юная певица Даша Волосевич из Углича. Девочка спела песню группы «Нервы», да ещё и сама сыграла её на гитаре. И выступление имело успех — к Даше без долгих раздумий повернулась Пелагея.

Но и другие члены жюри не оставили певицу без внимания.

— Просто идеально спела! — оценил Баста.

И пообещал Даше подарок — познакомить её с музыкантами её любимой группы.

Даша - уже известна в интернете. Её клипы набирают миллионы просмотров. А недавно она еще и поддержала песней Олимпийскую сборную страны.