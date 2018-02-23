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Российская фигуристка выиграла первое золото Олимпиады-2018
23 февраля 2018 08:09
24 098 150
Фигуристка из России Алина Загитова одержала победу в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане, пишет «Матч.ТВ».
Второе место заняла ее соотечественница Евгения Медведева. Замкнула тройку лидеров канадка Кэтлин Осмонд. Добавим, что еще одна спортсменка из России Мария Сотскова заняла восьмое место.
Фото: Олег Каргаполов
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