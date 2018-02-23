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Российская фигуристка выиграла первое золото Олимпиады-2018

23 февраля 2018 08:09
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фигурное катание, Олимпиада-2018

Фигуристка из России Алина Загитова одержала победу в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане, пишет «Матч.ТВ».

Второе место заняла ее соотечественница Евгения Медведева. Замкнула тройку лидеров канадка Кэтлин Осмонд. Добавим, что еще одна спортсменка из России Мария Сотскова заняла восьмое место.

Ирина Абрамова Написать письмо
Фото: Олег Каргаполов
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