Выходные с 76.ru: ледовое шоу, панк-рок и шоколадный разводной ключ

Илья Авербух приедет в Ярославль с ледовым шоу «Вместе и навсегда»

Впереди большие выходные. Уже придумали, как их провести? Мы собрали все самые интересные события Ярославля для вас в нашей афише. Где взять подарок на 23 Февраля в последнюю минуту, потанцевать или полюбоваться на знаменитых фигуристов, читайте в нашем материале.

Шоколадный мастер-класс

На мастер-классе научат делать такие шоколадные инструменты

Не успели купить подарок мужу, сыну папе или брату? Не беда, к тому же, как известно, лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками.

Сделать подарок из шоколада — инструменты или футбольный мяч — можно будет на мастер-классе 23 февраля всего за один час. Приходить можно вместе с детьми.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 8 903 646-54-69 (Ольга) или 95-55-35 (Надежда).

Где: «АРТ Премиум», ул. Комсомольская, 22, 210;

когда: 23 февраля в 12 часов;

цена: 700 рублей.

Ледовое шоу «Вместе навсегда»

Известные фигуристы выступят в Ярославле

Известные фигуристы в новой программе Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» выступят в Ярославле. В новой гастрольной программе собраны лучшие постановки знаменитого режиссера.

— Каждый сезон я стараюсь удивлять зрителей. В прошлом году с огромным успехом прошел тур «Ледниковый период», но в силу творческой занятости с премьерой «Ромео и Джульетты» телевизионного проекта не состоялось, — рассказал Илья Авербух. — Но потребность в ледовых шоу столь высока, что оставить зрителя ни с чем мы просто не решились. К сожалению, в России не так много ледовых дворцов, где мы могли бы показать наш основной спектакль со всеми невероятными декорациями. Именно поэтому был создан тур по городам, где все смогут увидеть любимых фигуристов.

Где: «Арена-2000», ул. Гагарина, 15;

когда: 24 февраля в 18:00;

цена: 800–2100 рублей.

Встреча с путешественником

Антон Кротов расскажет о своих путешествиях

Уже планируете отпуск? 25 февраля в Ярославль приедет путешественник Антон Кротов и расскажет о своих поездках по США и Латинской Америке.

С 14:00 до 16:30 в читальном зале библиотеки имени Некрасова Антон Кротов расскажет о путешествии по США в 2017 году, а с 18:00 до 20:30 о центре «Здрава» поговорит о Мексике, Кубе, Никарагуа и других странах Латинской Америки.

Дополнительная информация и запись по телефонам: 90-20-90, +7 902 330-20-90, +7 915 988-01-23 (Алексей).

Где: библиотека имени Некрасова, ул. Свердлова, 25в;

когда: 25 февраля с 14:00 до 16:30;

цена: вход свободный.

Где: центр «Здрава, пр. Московский, 63;

когда: 25 февраля с 18:00 до 20:30;

цена: 25 рублей.

Ностальгия и злой рок

Группа FPG презентует в Ярославле новый сингл

Вспомнить беззаботное детство или веселую юность заставит большой юбилейный концерт группы «Фактор 2», песни которой звучали во многих дворах в двухтысячных годах. 15-летие коллектива артисты отметят на сцене в клубе «Китайский летчик Джао Да». Солист Илья Подстрелов исполнит все любимые хиты группы «Фактор 2», а также новые песни.

А уже на следующий день из ностальгии клуб погрузиться в дерзкую атмосферу злого рока. Свой новый сингл 24 февраля презентует группа F.P.G.

Где: «Китайский летчик Джао Да», Крестьянский проезд, 7;

когда: «Фактор 2» 23 февраля, сбор гостей в 20:00, начало в 21:00;

FPG 24 февраля, сбор гостей в 19:00, начало в 20:00;

цена: «Фактор 2» — от 500 до 1000 рублей; FPG — от 700 до 1200 рублей.

Аэрофлот в Антарктиде

Алексей Гриднев сфотографировал жизнь авиагруппы одной из полярных станций

Фоторассказ о жизни авиагруппы одной из полярных станций: вертолета Ми-8, самолета Ан-2 и 18 авиаспециалистов, работавших в Антарктиде, можно будет увидеть в концертно-зрелищном центре «Миллениум» 24 и 25 февраля. Целая история в пятидесяти снимках фотографа.

— Подготовка и доставка из Ленинграда в Антарктику, выгрузка и сборка авиатехники, разгрузка судов, снабжение базы «Союз», поисково-спасательные работы, эвакуация сотрудников и научных материалов по завершении сезона с октября 1985 года по июнь 1986 года — все это и еще многое другое заснял на свой фотоаппарат участник экспедиции инженер Алексей Гриднев, — рассказали в «Миллениуме».

Где: концертно-зрелищный центр «Миллениум», Которосльная набережная, 53;

когда: 24 и 25 февраля;

цена: 50–100 рублей.

«Метафорический реализм Сергея Мильченко»

Музей современного искусства

На выставке можно увидеть 101 работу скульптора Сергея Мильченко, выполненную в разных стилистиках и из разных материалов: камня, дерева, стекла и металла.

— В работах, изображающих героев и злодеев, грешников и праведников, исторических лиц, раскрывается многогранный талант скульптора, здесь он и художник, и сценарист, и режиссер, — рассказали в музее. — Отдельные скульптуры образуют в едином пространстве целую сюжетную линию.

Где: Музей современного искусства, Чайковского, 23а;

когда: ежедневно с 11 до 19 кроме вторника;

цена: 100–250 рублей.